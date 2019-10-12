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  • Ми вимагаємо відставки генпрокурора, бо він нічого не вміє робити, - Портнов
12 жовтня 2019, субота, 21:08 7
Політика 2019-10-12T21:45:02+03:00
Українські Новини
Ми вимагаємо відставки генпрокурора, бо він нічого не вміє робити, - Портнов

Ми вимагаємо відставки генпрокурора, бо він нічого не вміє робити, - Портнов

Портнов Андрій Фото: aportnov.com
Портнов Андрій Фото: aportnov.com

Екс-заступник глави Адміністрації Андрій Портнов заявив, що Генеральний прокурор Руслан Рябошапка нічого не вміє робити і покриває злочини режиму Порошенко. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У ЗМІ пишуть, те що я вимагаю відставки Генерального прокурора, тому що прокурор викликав на допит Лукаш. Пояснюю, відставку Генерального прокурора ми пропонуємо, бо він нічого не вміє робити, покриває злочини політичного режиму Порошенко, створює сприятливу обстановку легалізації викраденого, не діє і кореспондує свої дії з бродячим порохоботским ширвжитком", - написав він.

Також він вважає, що кримінальне провадження проти колишнього міністра юстиції Олени Лукаш не має перспектив.

"А питання Лукаш пов'язане зі звичайною дурістю, їй нічого не буде..." - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов дав Рябошапці один день, щоб звільнити слідчого за справою Лукаш, який "відмив" 154 млн гривень.

Раніше Лукаш повідомила, що Рябошапка переслідує її за дослідження з євроінтеграції.

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