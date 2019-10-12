У неділю погода потішить українців 23-градусним теплом

Ні пожити, ні до перукаря сходити, - Зеленський 15:50

Військово-повітряні сили США обрали Firefly Полякова для спецмісій на орбіту 13:15

Екс-регіонал Святаш після пред'явлення підозри у крадіжці $100 млн "зліг" в лікарню, - ЗМІ 17:04

Україні це не вигідно, – Зеленський про закрите авіасполучення з РФ 13:15