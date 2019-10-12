У неділю погода потішить українців 23-градусним теплом

13 жовтня в Києві ясно, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +19...+21 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nВ західних областях - невеликий сніг. Без опадів.\r\nВітер південно-західний, 5-10 м\/с.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТемпература вночі +5..+11, вдень +17..+23.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +5..+10, вдень +15..+20.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +8..+10, вдень +21..+23.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +7..+9, вдень +20..+22.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ Сваляві без опадів, температура вночі +6..+8, вдень +20..+22.\r\nПівнічні області - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +6..+11, удень +16..+22.\r\nЦентральні області - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +5..+12, удень +17..+23.\r\nСхідні області - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, місцями пориви 15-20 м\/с, температура вночі +6..+11, вдень +15..+22.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПівденні області - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +6..14, вдень +16..+23.\r\nКрим - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +6..+11, вдень +17..+22.\r\nЯлта - без опадів, температура вночі +9..+11, вдень +18..+20.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли, чи похолоднішає після свят: прогноз погоди на тиждень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож 20-градусне тепло знову повернеться в Україну.