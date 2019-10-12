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12 жовтня 2019, субота, 13:54 8
Суспільство 2019-10-12T15:15:02+03:00
Українські Новини
У неділю погода потішить українців 23-градусним теплом

У неділю погода потішить українців 23-градусним теплом

Осінь. Фото: poetryclub.com.ua
Осінь. Фото: poetryclub.com.ua

13 жовтня в Києві ясно, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +19...+21 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

В західних областях - невеликий сніг. Без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +5..+11, вдень +17..+23.

У Карпатах без опадів, температура вночі +5..+10, вдень +15..+20.

У Моршині без опадів, температура вночі +8..+10, вдень +21..+23.

У Трускавці без опадів, температура вночі +7..+9, вдень +20..+22.

У Сваляві без опадів, температура вночі +6..+8, вдень +20..+22.

Північні області - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +6..+11, удень +16..+22.

Центральні області - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +5..+12, удень +17..+23.

Східні області - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура вночі +6..+11, вдень +15..+22.

Південні області - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +6..14, вдень +16..+23.

Крим - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +6..+11, вдень +17..+22.

Ялта - без опадів, температура вночі +9..+11, вдень +18..+20.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли, чи похолоднішає після свят: прогноз погоди на тиждень.

Також 20-градусне тепло знову повернеться в Україну.

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