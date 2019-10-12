Синоптики рассказали, похолодает ли после праздников: прогноз погоды на неделю

В Украину после долгих холодов наконец-то возвращается долгожданное потепление. На Покрову и День защитника Украины по всей стране будет ясная и комфортная погода, но продержится ли тепло после праздников? Об этом Українські Новини узнали из данных Укргидрометцентра.

Так, согласно прогнозу синоптиков, 12 октября в Украине будет тепло, дожди не ожидаются. Западные области накроет потепление до +21 градуса, а центральные области прогреются до +19. В северных областях немного прохладнее - от +14 до +16 градусов. Восточные области немного теплее - до +17, а на юге - до +20.

А воскресенье, 13 октября, будет по-весеннему теплым, по всей стране ожидается от +19 до +22 градусов.

В праздник, 14 октября, бабье лето будет в самом "разгаре". Погода будет ясной и солнечной, а температура поднимется до +23 градусов. Теплее всего будет украинцам, живущим в западных областях, где и будет долгожданное 23-градусное тепло.

Рабочая же неделя, 15 октября, начнется с теплой и комфортной погоды, осадков не ожидается. По-прежнему самая высокая температура воздуха будет оставаться в западных областях - до +21.

А вот уже в среду, 16 октября, на Западе и Севере температура воздуха немного упадет - на 2-3 градуса до местами до +16. В остальных областях погода останется почти без изменений.

Как сообщали Українські Новини, 20-градусное тепло вновь вернется в Украину: прогноз погоды на 12 октября.

Также в Украину идет бабье лето с ливнями: синоптик дала прогноз на выходные, Покров и День защитника.