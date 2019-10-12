У Києві поліція затримала "мінера" мосту Патона, йому загрожує 6 років в'язниці

Поліція затримала підозрюваного в неправдивому повідомленні про мінування мосту Патона в Києві.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.\r\n"У Києві поліцейські затримали псевдомінера мосту Патона", - сказано в ньому.\r\nЗазначено, що чоловік у нетверезому стані вночі 11 жовтня зателефонував по спецлінії 102 і повідомив про закладену вибухівку.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗа адресою одразу ж виїхали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, "швидка" та рятувальники.\r\nФахівці ретельно обстежили міст і не знайшли ніяких вибухових речовин або предметів.\r\nПісля комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу підозрюваного і затримали його в квартирі:\r\nЗатриманий 30 - річний місцевий житель, який раніше проблем із законом не мав.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЙому загрожує до 6 років позбавлення волі, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Києві поліція затримала мінера станції метро.\r\nТим часом чоловікові, який "замінував" вокзал у Києві, загрожує до 6 років в'язниці.