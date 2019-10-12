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12 жовтня 2019, субота, 13:10 11
Силові структури 2019-10-12T15:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві поліція затримала "мінера" мосту Патона, йому загрожує 6 років в'язниці

У Києві поліція затримала "мінера" мосту Патона, йому загрожує 6 років в'язниці

Міст Патона в Києві. Фото: the-city.kiev.ua
Міст Патона в Києві. Фото: the-city.kiev.ua

Поліція затримала підозрюваного в неправдивому повідомленні про мінування мосту Патона в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

"У Києві поліцейські затримали псевдомінера мосту Патона", - сказано в ньому.

Зазначено, що чоловік у нетверезому стані вночі 11 жовтня зателефонував по спецлінії 102 і повідомив про закладену вибухівку.

За адресою одразу ж виїхали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, "швидка" та рятувальники.

Фахівці ретельно обстежили міст і не знайшли ніяких вибухових речовин або предметів.

Після комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу підозрюваного і затримали його в квартирі:

Затриманий 30 - річний місцевий житель, який раніше проблем із законом не мав.

Йому загрожує до 6 років позбавлення волі, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві поліція затримала мінера станції метро.

Тим часом чоловікові, який "замінував" вокзал у Києві, загрожує до 6 років в'язниці.

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