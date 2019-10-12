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12 жовтня 2019, субота, 11:55 7 Документ
Кабмін 2019-10-12T12:08:11+03:00
Українські Новини
У перший місяць в Кабміні Федоров отримав премій, надбавок і відрядних в три рази більше окладу

У перший місяць в Кабміні Федоров отримав премій, надбавок і відрядних в три рази більше окладу

Михайло Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Михайло Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991

Перша заробітна плата віце-прем'єр-міністра, міністра з питань цифровий трансформації Михайла Федорова за вересень становила 52,6 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно йому, Федорову було нараховано за вересень 52 628 гривень, з них посадовий оклад становив 16 195 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 16 195 гривень, премія – 15 380 гривень, витрати – 4 857 гривень.

Сума утриманих податків становила 10 262 гривні.

Фактична сума коштів, отримана віце-прем'єром, становила 42 366 гривень.

Як повідомляли Украінські Новини, Верховна рада призначила віце-прем'єр-міністром з питань цифрової трансформації колишнього радника Президента Володимира Зеленського Михайла Федорова, який раніше виступав за продовження санкцій проти "Вконтакте" і "Одноклассники".

Тим часом перша заробітна плата віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби за вересень становила 48,5 тис. гривень.

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