Дубілет потроїв свою першу зарплату премією і "надбавкою за інтенсивність праці"

Перша заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета за вересень становила 48 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.\r\nЗгідно йому, Дубілету було нараховано за вересень 48 000 гривень, з них посадовий оклад становив 16 000 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 16 000 гривень, премія – 16 000 гривень.\r\nСума утриманих податків становив 9 360 гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nФактична сума коштів, отримана віце-прем'єром, становив 38 640 гривень.\r\n\r\nЯк повідомляли Украінські Новини, міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет назвав своє призначення як одне з найскладніших рішень в його житті. Дубілет зазначив, що до недавнього часу планував розвиток свого роздрібного мобільного банку Monobank та спортивного клубу Smartass, а також мав намір запустити фінтех-проект Koto (аналог Monobank) у Великобританії.\r\nА перша заробітна плата Прем'єр-міністра Олексія Гончарука за вересень становила 62 тис. гривень. Він отримав премію і надбавку за інтенсивність праці.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n