Дубілет потроїв свою першу зарплату премією і "надбавкою за інтенсивність праці"

Перша заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета за вересень становила 48 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно йому, Дубілету було нараховано за вересень 48 000 гривень, з них посадовий оклад становив 16 000 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 16 000 гривень, премія – 16 000 гривень.

Сума утриманих податків становив 9 360 гривень.

Фактична сума коштів, отримана віце-прем'єром, становив 38 640 гривень.

Як повідомляли Украінські Новини, міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет назвав своє призначення як одне з найскладніших рішень в його житті. Дубілет зазначив, що до недавнього часу планував розвиток свого роздрібного мобільного банку Monobank та спортивного клубу Smartass, а також мав намір запустити фінтех-проект Koto (аналог Monobank) у Великобританії.

А перша заробітна плата Прем'єр-міністра Олексія Гончарука за вересень становила 62 тис. гривень. Він отримав премію і надбавку за інтенсивність праці.