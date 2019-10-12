Сезонная работа в Украине: сколько можно заработать, собирая урожай

В Украине немалый спрос на сезонных рабочих: ищут работников теплиц, сборщиков урожая, работников по уходу за хозяйством и других. "Сегодня" пишет о том, сколько можно заработать на сборе урожая.\r\nТак, специалисты по подбору кадров говорят, что сезонных вакансий большое количество: требуются и садоводы, и озеленители, сборщики урожая и другие работники.\r\nРаботодателям приходится бороться за рабочие руки с предпринимателями из соседних стран, прежде всего – из Польши.\r\nПримерный заработок на урожае такой:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nработа в теплицах – от 10 тыс. грн.\/мес.;\r\nсбор урожая – от 300 грн.\/день;\r\nуход за территорией – 250-500 грн.\/сутки;\r\nсадоводство и озеленение – от 10 тыс. грн\/мес.\r\n\r\n"Часть работодателей агропромышленного комплекса, в частности, предлагает конкурентоспособные деньги, трансфер на работу и с работы, достойные условия. Но это не касается 100% рынка. Я думаю, со временем ситуация будет меняться к лучшему", – говорит руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала Юлия Дрожжина.\r\nПосле сезона сбора ягод рабочие пытаются трудоустроится в теплицах. Сборщики малины убеждают: такую подработку на плодородной украинской земле можно найти в каждой области. \r\nОднако те из рабочих, с которыми пообщались журналисты в Киевской области, селе Фасовая, за границу пока отправляться не планируют и довольны своей нынешней сезонной работой.\r\nКак сообщали Українські Новини, украинцы требуют повышения зарплат: сколько хотят и что предлагают работодатели.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже стало известно, на какие вакансии и зарплату ждут студентов.