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12 октября 2019, суббота, 11:20 144
Политика 2019-10-12T11:21:01+03:00
Українські Новини
Сезонная работа в Украине: сколько можно заработать, собирая урожай

Сезонная работа в Украине: сколько можно заработать, собирая урожай

Садоводство. Фото: pixabay
Садоводство. Фото: pixabay

В Украине немалый спрос на сезонных рабочих: ищут работников теплиц, сборщиков урожая, работников по уходу за хозяйством и других. "Сегодня" пишет о том, сколько можно заработать на сборе урожая.

Так, специалисты по подбору кадров говорят, что сезонных вакансий большое количество: требуются и садоводы, и озеленители, сборщики урожая и другие работники.

Работодателям приходится бороться за рабочие руки с предпринимателями из соседних стран, прежде всего – из Польши.

Примерный заработок на урожае такой:

  • работа в теплицах – от 10 тыс. грн./мес.;
  • сбор урожая – от 300 грн./день;
  • уход за территорией – 250-500 грн./сутки;
  • садоводство и озеленение – от 10 тыс. грн/мес.

"Часть работодателей агропромышленного комплекса, в частности, предлагает конкурентоспособные деньги, трансфер на работу и с работы, достойные условия. Но это не касается 100% рынка. Я думаю, со временем ситуация будет меняться к лучшему", – говорит руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала Юлия Дрожжина.

После сезона сбора ягод рабочие пытаются трудоустроится в теплицах. Сборщики малины убеждают: такую подработку на плодородной украинской земле можно найти в каждой области. 

Однако те из рабочих, с которыми пообщались журналисты в Киевской области, селе Фасовая, за границу пока отправляться не планируют и довольны своей нынешней сезонной работой.

Как сообщали Українські Новини, украинцы требуют повышения зарплат: сколько хотят и что предлагают работодатели.

Также стало известно, на какие вакансии и зарплату ждут студентов.

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