В Киеве на Дорогожичах легковушка сбила мотоциклиста, пострадавший госпитализирован

Вчера вечером, 11 октября, в Киеве на Дорогожичах седан Ford сбил мотоциклиста, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что авария произошла около 21:00 на улице Дорогожицкая, 15.

Как рассказали журналистам полицейские, в результате аварии мотоциклист получил повреждения, однако не стали уточнять какие именно, отметив лишь, что мужчина был в крови. В то же время коллеги потерпевшего рассказали больше. По их словам, он ехал в сторону улицы Телиги, и в этот момент его сбил Ford.

ДТП на Дорогожичах в Киеве. Фото: Информатор

Отмечается, что якобы водитель седана пытался заехать во двор, и то ли не увидел, то ли не пропустил мотоциклиста. В результате, по словам коллег, мужчину увезли в больницу с подозрением на перелом ноги и с травмой руки. К счастью, жизни мужчины ничего не угрожает.

Как сообщали Українські Новини, 10 октября в центре Киева на перекрестке улицы Жилянской и Антоновича произошло ДТП с участием "скорой", которая везла пациента в больницу.

Также 8 октября в Киеве на Позняках произошла авария с участием автомобиля Great Wall. Водитель "китайца" находился в состоянии алкогольного опьянения, снес забор стоянки и перевернулся. В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести.