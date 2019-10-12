В Киеве на Дорогожичах легковушка сбила мотоциклиста, пострадавший госпитализирован

Вчера вечером, 11 октября, в Киеве на Дорогожичах седан Ford сбил мотоциклиста, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает Информатор.\r\nТак, сообщается, что авария произошла около 21:00 на улице Дорогожицкая, 15.\r\nКак рассказали журналистам полицейские, в результате аварии мотоциклист получил повреждения, однако не стали уточнять какие именно, отметив лишь, что мужчина был в крови. В то же время коллеги потерпевшего рассказали больше. По их словам, он ехал в сторону улицы Телиги, и в этот момент его сбил Ford.\r\nДТП на Дорогожичах в Киеве. Фото: Информатор\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОтмечается, что якобы водитель седана пытался заехать во двор, и то ли не увидел, то ли не пропустил мотоциклиста. В результате, по словам коллег, мужчину увезли в больницу с подозрением на перелом ноги и с травмой руки. К счастью, жизни мужчины ничего не угрожает.\r\nКак сообщали Українські Новини, 10 октября в центре Киева на перекрестке улицы Жилянской и Антоновича произошло ДТП с участием "скорой", которая везла пациента в больницу.\r\nТакже 8 октября в Киеве на Позняках произошла авария с участием автомобиля Great Wall. Водитель "китайца" находился в состоянии алкогольного опьянения, снес забор стоянки и перевернулся. В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести.