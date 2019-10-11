Суд признал исключение Богдана из списков БПП незаконным

Окружной административный суд Киева признал исключение руководителя Офиса Президента Андрея Богдана из списков партии "Блок Петра Порошенко" в 2016 году незаконным.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, Богдан в 2018 году подавал иск против Центральной избирательной комиссии (ЦИК), чтобы суд признал незаконным его исключение.\r\nНа выборах Верховной Рады в 2014 году Богдан был номером 74 в списке партии "Блок Петра Порошенко".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ 2016 году Рада приняла закон, позволяющий лидеру партии исключать кандидатов из избирательных списков уже после выборов.\r\nПосле этого Порошенко исключил Богдана из партии, а ЦИК принял соответствующее постановление.\r\nВ 2017 году Конституционный Суд отменил этот закон и Богдан потребовал восстановить его в списке партии.\r\nЦИК отказался, аргументируя это отсутствием механизма восстановления.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПоэтому Богдан подал в суд с требованием признать незаконным и отменить постановление ЦИКа, признать противоправной бездеятельность комиссии для его восстановления в списке БПП, а также о регистрации его избранным народным депутатом, обязать ЦИК зарегистрировать его народным депутатом.\r\nСуд удовлетворил первые 2 требования.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Богдан сам уволится в случае нарушения закона. \r\nТакже Зеленский считает, что Андрей Богдан не имел права 24 августа, на День независимости Украины, отдыхать на свадьбе друзей в Сен-Тропе (Франция).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n