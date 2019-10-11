Суд признал исключение Богдана из списков БПП незаконным

Окружной административный суд Киева признал исключение руководителя Офиса Президента Андрея Богдана из списков партии "Блок Петра Порошенко" в 2016 году незаконным.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Богдан в 2018 году подавал иск против Центральной избирательной комиссии (ЦИК), чтобы суд признал незаконным его исключение.

На выборах Верховной Рады в 2014 году Богдан был номером 74 в списке партии "Блок Петра Порошенко".

В 2016 году Рада приняла закон, позволяющий лидеру партии исключать кандидатов из избирательных списков уже после выборов.

После этого Порошенко исключил Богдана из партии, а ЦИК принял соответствующее постановление.

В 2017 году Конституционный Суд отменил этот закон и Богдан потребовал восстановить его в списке партии.

ЦИК отказался, аргументируя это отсутствием механизма восстановления.

Поэтому Богдан подал в суд с требованием признать незаконным и отменить постановление ЦИКа, признать противоправной бездеятельность комиссии для его восстановления в списке БПП, а также о регистрации его избранным народным депутатом, обязать ЦИК зарегистрировать его народным депутатом.

Суд удовлетворил первые 2 требования.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Богдан сам уволится в случае нарушения закона.

Также Зеленский считает, что Андрей Богдан не имел права 24 августа, на День независимости Украины, отдыхать на свадьбе друзей в Сен-Тропе (Франция).