Суд визнав виключення Богдана зі списків партії Порошенка незаконним

Окружний адміністративний суд Києва визнав виключення керівника Офісу Президента Андрія Богдана зі списків партії "Блок Петра Порошенка" в 2016 році незаконним.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Богдан в 2018 році подавав позов проти Центральної виборчої комісії (ЦВК), щоб суд визнав незаконним його виключення.

На виборах Верховної Ради в 2014 році Богдан був номером 74 у списку партії "Блок Петра Порошенка".

В 2016 році Рада прийняла закон, що дозволяє лідеру партії виключати кандидатів з виборчих списків вже після виборів.

Після цього Порошенко виключив Богдана з партії, а ЦВК прийняла відповідну постанову.

В 2017 році Конституційний Суд скасував цей закон і Богдан вимагав відновити його у списку партії.

ЦВК відмовилася, аргументуючи це відсутністю механізму відновлення.

Тому Богдан подав до суду з вимогою визнати незаконним і скасувати постанову ЦВК, визнати протиправною бездіяльність комісії для його відновлення в списку БПП, а також про реєстрацію його обраним народним депутатом, зобов'язати ЦВК зареєструвати його народним депутатом.

Суд задовольнив перші 2 вимоги.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Богдан сам звільниться у разі порушення закону.

Також Зеленський вважає, що Андрій Богдан не мав права 24 серпня, на День Незалежності України, відпочивати на весіллі друзів у Сен-Тропе (Франція).