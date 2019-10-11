Суд визнав виключення Богдана зі списків партії Порошенка незаконним

Окружний адміністративний суд Києва визнав виключення керівника Офісу Президента Андрія Богдана зі списків партії "Блок Петра Порошенка" в 2016 році незаконним.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Богдан в 2018 році подавав позов проти Центральної виборчої комісії (ЦВК), щоб суд визнав незаконним його виключення.\r\nНа виборах Верховної Ради в 2014 році Богдан був номером 74 у списку партії "Блок Петра Порошенка".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ 2016 році Рада прийняла закон, що дозволяє лідеру партії виключати кандидатів з виборчих списків вже після виборів.\r\nПісля цього Порошенко виключив Богдана з партії, а ЦВК прийняла відповідну постанову.\r\nВ 2017 році Конституційний Суд скасував цей закон і Богдан вимагав відновити його у списку партії.\r\nЦВК відмовилася, аргументуючи це відсутністю механізму відновлення.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТому Богдан подав до суду з вимогою визнати незаконним і скасувати постанову ЦВК, визнати протиправною бездіяльність комісії для його відновлення в списку БПП, а також про реєстрацію його обраним народним депутатом, зобов'язати ЦВК зареєструвати його народним депутатом.\r\nСуд задовольнив перші 2 вимоги.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Богдан сам звільниться у разі порушення закону. \r\nТакож Зеленський вважає, що Андрій Богдан не мав права 24 серпня, на День Незалежності України, відпочивати на весіллі друзів у Сен-Тропе (Франція).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n