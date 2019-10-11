Скандал из-за Нобелевской премии: обладатель премии по литератруе вызвал недовольства со всего мира

10 октября Шведская академия обнородовала имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2019 год. Им стал австрийский писатель Петер Хандке. Однако, такое решение спровоцировало волну критики и негодования людей по всему миру. Об этом передает ВВС.\r\nВ ведомстве отметили, что личность писателя является весьма эпатажной и противоречивой фигурой из-за поддержки сербов во время югославской войны в 1990-х годах.\r\nШведская академия заявила, что Хандке был отмечен за "влиятельную работу, которая с помощью языковой изобретательности исследовала периферию и специфику человеческого опыт".\r\nОднако, многие выступили против решения академии вручить приз человеку, который придерживался одних взглядов с бывшим лидером сербов Слободаном Милошевичем и выступил на его похоронах в 2006 году.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nХандке отрицал резню в Сербии в Сребренице и сравнил судьбу Сербии с судьбой евреев во время Холокоста - хотя позже извинился.\r\nПрезидент Косово Хашим Тачи написал в Twitter: "Решение Нобелевской премии принесло огромную боль бесчисленным жертвам".\r\nСкриншот:twitter\\Hashim Thaçi \r\nЭмир Суляджич, оставшийся в живых после убийства более чем 8 тыс. мусульманских мужчин из Сребреницы, сказал:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n "Поклонник Милошевича и известный отрицатель геноцида получает Нобелевскую премию в литературе… Отличное время, чтобы быть живым".\r\nОрганизация PEN America заявила, что "ошеломлена выбором писателя, который использовал свой публичный голос, чтобы подорвать историческую правду".\r\nСкриншот:twitter\\PEN America\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Нобелевский комитет объявил победителей премии по химии в 2019 году. Награду вручили ученым Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино за разработку литий-ионных батарей.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКроме того,Нобелевскую премию по медицине отдали за исследования клеток организма. Ранее Нобелевскую премию по физике в 2019 году получили за открытие экзопланет на орбите вокруг солнцеподобной звезды.