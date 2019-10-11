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11 октября 2019, пятница, 19:02 471
Жизнь 2019-10-11T19:03:03+03:00
Українські Новини
Скандал из-за Нобелевской премии: обладатель премии по литератруе вызвал недовольства со всего мира

Скандал из-за Нобелевской премии: обладатель премии по литератруе вызвал недовольства со всего мира

Петер Хандке.Скриншот:Twitter/The Nobel Prize
Петер Хандке.Скриншот:Twitter/The Nobel Prize

10 октября Шведская академия обнородовала имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2019 год. Им стал австрийский писатель Петер Хандке. Однако, такое решение спровоцировало волну критики и негодования людей по всему миру. Об этом передает ВВС.

В ведомстве отметили, что личность писателя является весьма эпатажной и противоречивой фигурой из-за поддержки сербов во время югославской войны в 1990-х годах.

Шведская академия заявила, что Хандке был отмечен за "влиятельную работу, которая с помощью языковой изобретательности исследовала периферию и специфику человеческого опыт".

Однако, многие выступили против решения академии вручить приз человеку, который придерживался одних взглядов с бывшим лидером сербов Слободаном Милошевичем и выступил на его похоронах в 2006 году.

Хандке отрицал резню в Сербии в Сребренице и сравнил судьбу Сербии с судьбой евреев во время Холокоста - хотя позже извинился.

Президент Косово Хашим Тачи написал в Twitter: "Решение Нобелевской премии принесло огромную боль бесчисленным жертвам".

Скриншот:twitter\Hashim Thaçi ‏ Скриншот:twitter\Hashim Thaçi ‏

Эмир Суляджич, оставшийся в живых после убийства более чем 8 тыс. мусульманских мужчин из Сребреницы, сказал:

"Поклонник Милошевича и известный отрицатель геноцида получает Нобелевскую премию в литературе… Отличное время, чтобы быть живым".

Организация PEN America заявила, что "ошеломлена выбором писателя, который использовал свой публичный голос, чтобы подорвать историческую правду".

Скриншот:twitter\PEN AmericaСкриншот:twitter\PEN America

Как сообщали Українські Новини, ранее Нобелевский комитет объявил победителей премии по химии в 2019 году. Награду вручили ученым Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино за разработку литий-ионных батарей.

Кроме того,Нобелевскую премию по медицине отдали за исследования клеток организма


Ранее Нобелевскую премию по физике в 2019 году получили за открытие экзопланет на орбите вокруг солнцеподобной звезды. 

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