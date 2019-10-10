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10 октября 2019, четверг, 16:17 10
Жизнь 2019-10-10T16:22:11+03:00
Українські Новини
Особенность Нобелевской премии по литературе: после масштабного конфликта комитет объявил лауреатов за 2018 и

Особенность Нобелевской премии по литературе: после масштабного конфликта комитет объявил лауреатов за 2018 и 2019 год

Лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018, 2019 года.Скриншот:twitter.com/NobelPrize
Лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018, 2019 года.Скриншот:twitter.com/NobelPrize

Нобелевский комитет объявил победителей премии по литературе  в 2018 и 2019 год. Награду за 2018 год вручили польской писательнице и поэтессе ураинского происхождения Ольге Токарчук и австрийскому писателю Петеру Хандке. Об этом говорится на официальной странице премии в Twitter.

10 октября в Стокгольме, Нобелевский комитет объявил номинантов на Нобелевскую премию по литературе сразу за 2 года. Причиной этому стал конфликт в Шведской академии, в ходе которого Нобелевский комитет принял решение не вручать премию по литературе. 

В частности, в ноябре 2017 года в рамках кампании #MeToo 18 женщин - члены и сотрудницы Шведской академии предъявили обвинения в домогательствах фотографу и режиссеру Жан-Клоду Арно. По их словам, академии было известно о действиях Арно - мужа шведской поэтессы и прозаика Катарины Фростенсон, также являвшейся членом этой организации.

В ходе скандала вокруг домогательств также выяснилось, что возглавляемый Арно культурный центр получал финансирование из Нобелевского фонда через свою супругу. Фростенсон впоследствии отказалась от членства в Шведской академии, как еще ряд ее коллег. В октябре 2018 года Арно был приговорен к двум годам тюрьмы.

Как сообщали Українські Новини, на днях Нобелевский комитет объявил победителей премии по химии в 2019 году. Награду вручили ученым Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино за разработку литий-ионных батарей.

Кроме того, в 2018 году в качестве замены Нобелевской премии по литературе, которая не была вручена впервые с 1949 года из-за сексуального скандала, присудили альтернативную Нобелевскую премию, лауреатом которой стала Мариз Конде - французская писательница-романистка.

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