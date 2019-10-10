Особенность Нобелевской премии по литературе: после масштабного конфликта комитет объявил лауреатов за 2018 и 2019 год

Нобелевский комитет объявил победителей премии по литературе в 2018 и 2019 год. Награду за 2018 год вручили польской писательнице и поэтессе ураинского происхождения Ольге Токарчук и австрийскому писателю Петеру Хандке. Об этом говорится на официальной странице премии в Twitter.\r\n10 октября в Стокгольме, Нобелевский комитет объявил номинантов на Нобелевскую премию по литературе сразу за 2 года. Причиной этому стал конфликт в Шведской академии, в ходе которого Нобелевский комитет принял решение не вручать премию по литературе. \r\nВ частности, в ноябре 2017 года в рамках кампании #MeToo 18 женщин - члены и сотрудницы Шведской академии предъявили обвинения в домогательствах фотографу и режиссеру Жан-Клоду Арно. По их словам, академии было известно о действиях Арно - мужа шведской поэтессы и прозаика Катарины Фростенсон, также являвшейся членом этой организации.\r\nВ ходе скандала вокруг домогательств также выяснилось, что возглавляемый Арно культурный центр получал финансирование из Нобелевского фонда через свою супругу. Фростенсон впоследствии отказалась от членства в Шведской академии, как еще ряд ее коллег. В октябре 2018 года Арно был приговорен к двум годам тюрьмы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, на днях Нобелевский комитет объявил победителей премии по химии в 2019 году. Награду вручили ученым Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино за разработку литий-ионных батарей.\r\nКроме того, в 2018 году в качестве замены Нобелевской премии по литературе, которая не была вручена впервые с 1949 года из-за сексуального скандала, присудили альтернативную Нобелевскую премию, лауреатом которой стала Мариз Конде - французская писательница-романистка.