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11 октября 2019, пятница, 16:23 57
Общество 2019-10-11T16:24:03+03:00
Українські Новини
КПВВ в Станице Луганской снова заработал после "ложного минирования"

КПВВ в Станице Луганской снова заработал после "ложного минирования"

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" (Луганская область) возобновил работу после после проверки сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"В 15:30 11 октября пропускные операции через КПВВ восстановлено", - сказано в нем.

По сообщению сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям взрывоопасных предметов возле территории КПВВ "Станица Луганская" не найдено.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу в полицию поступило сообщение о минировании автостанции, стадиона, автозаправочной станции и помещения администрации в Станице Луганской.

Правоохранители эвакуировали рабочих и посетителей, а также взяли под охрану периметр вокруг указанных объектов.

После того как Трехсторонняя контактная группа во вторник в Минске подписала "формулу Штайнмайера" на Донбассе начался процесс разведения войск. Ответы на основные вопросы относительно реализации этого процесса дали на сайте Министерства обороны Украины.

Главной целью процесса разведения войск на Донбассе, который осуществляется на отдельных участках линии боевого столкновения, является сохранение жизни украинских военнослужащих и предотвратить угрозы для мирного населения, проживающего в прифронтовой зоне.

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