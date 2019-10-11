КПВВ в Станице Луганской снова заработал после "ложного минирования"

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" (Луганская область) возобновил работу после после проверки сообщения о минировании.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.\r\n"В 15:30 11 октября пропускные операции через КПВВ восстановлено", - сказано в нем.\r\nПо сообщению сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям взрывоопасных предметов возле территории КПВВ "Станица Луганская" не найдено.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в пятницу в полицию поступило сообщение о минировании автостанции, стадиона, автозаправочной станции и помещения администрации в Станице Луганской.\r\nПравоохранители эвакуировали рабочих и посетителей, а также взяли под охрану периметр вокруг указанных объектов.\r\nПосле того как Трехсторонняя контактная группа во вторник в Минске подписала "формулу Штайнмайера" на Донбассе начался процесс разведения войск. Ответы на основные вопросы относительно реализации этого процесса дали на сайте Министерства обороны Украины.\r\nГлавной целью процесса разведения войск на Донбассе, который осуществляется на отдельных участках линии боевого столкновения, является сохранение жизни украинских военнослужащих и предотвратить угрозы для мирного населения, проживающего в прифронтовой зоне.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n