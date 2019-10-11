В США запустили параномальную инспекцию для проверки наличия призраков в доме

Американский сервис недвижимости Bungalo запустил функцию с помощью которой в доме можно проверить наличие призраков и полтергейста ( шумных звуков). Об этом говорится на Youtube канале компании.

Услуга такой инспекции находится в стадии тестирования и разработки. Отмечается, что сервисом могут воспользоваться клиенты, проживающие в Далласе, Шарлотте и Тампе (США) или же те, кто планируют покупку недвижимости.

Работы на дому выполняют 2 экстрасенса, которые " проверят ауру, электромагнитный фон здания и выяснят, не стоит ли домовладение на месте кладбища".

"Цель Bungalo — обеспечить клиентам полное спокойствие. Вот почему каждый из домов проходит строгий процесс проверки, прежде чем он будет указан на нашем сайте. В октябре этого года мы добавили еще одну опцию к нашему обычному процессу домашнего осмотра — отчет о проверке на паранормальные явления. Таким образом, любой, кто купит дом в Bungalo, может быть спокоен, потому что не столкнется с какими-либо нежелательными сюрпризами, включая сюрпризы паранормального типа", - сказано в сообщении компании.

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