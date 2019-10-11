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11 октября 2019, пятница, 15:30 6
Жизнь 2019-10-11T15:35:02+03:00
Українські Новини
В США запустили параномальную инспекцию для проверки наличия призраков в доме

В США запустили параномальную инспекцию для проверки наличия призраков в доме

Американский сервис недвижимости Bungalo запустил функцию с помощью которой в доме можно проверить наличие призраков и полтергейста ( шумных звуков). Об этом говорится на Youtube канале компании.

Услуга такой инспекции находится в стадии тестирования и разработки. Отмечается, что сервисом  могут воспользоваться клиенты, проживающие в Далласе, Шарлотте и Тампе (США) или же те, кто планируют покупку недвижимости.

Работы на дому выполняют 2 экстрасенса, которые " проверят ауру, электромагнитный фон здания и выяснят, не стоит ли домовладение на месте кладбища".

 

"Цель Bungalo — обеспечить клиентам полное спокойствие. Вот почему каждый из домов проходит строгий процесс проверки, прежде чем он будет указан на нашем сайте. В октябре этого года мы добавили еще одну опцию к нашему обычному процессу домашнего осмотра — отчет о проверке на паранормальные явления. Таким образом, любой, кто купит дом в Bungalo, может быть спокоен, потому  что не столкнется с какими-либо нежелательными сюрпризами, включая сюрпризы паранормального типа",  - сказано в сообщении компании.

Как сообщали Українські Новини, ранее В США полиция для удобства начала использовать роботов-киборгов для патрулирования улиц.

Также, в США семья забрала домой 20 кг кокаина, которые обнаружила на пляже.

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