В США роботы-полицейские не оправдали надежд граждан

В США полиция для удобства начала использовать роботов-киборгов для патрулирования улиц. Однако, "электро-полицейские" не смогли оправдать ожиданий работников и жителей. Об этом сообщает ScienceAlert.

Роботы модели Knightscope K5 работают в парке Хантингтон-Парк Лос-Анджелеса и торговом центре Вашингтона. Их основная задача заключалась в контроле порядка среди общественности, а также чистоты окружающей территории.

Однако, 10 октября журналисты IFLScience опубликовали фото в Twitter, в котором один из роботов утонул в фонтане.

Security Robot Commits Suicide In Fountain Because The World Is Terriblehttps://t.co/n9d97DWMe6 pic.twitter.com/lDJ2pUMWNc — IFLScience (@IFLScience) 10 октября 2019 г.

"Робот совершил самоубийство в фонтане, потому что мир ужасен", - говорится в подписи к фото.

В ведомстве также описали случай, где робокоп не смог оказать помощь на парковке в Солт-Лейк-Парке, в центре Лос-Анджелеса . Во время драки на месте происшествия началась драка, свидетелем которой стал проезжающий мимо робот, который никак не отреагировал, хотя свидетели обратились к нему с требованием вызвать полицию.

В дальнейшем выяснилось, что роботов еще не подключили к системе оповещения полиции, потому робокоп проигнорировал просьбы о помощи и продолжил патрулирование, оповещая отдыхающих о необходимости содержания парка в чистоте.

Роботы модели K5 размещены по всей территории США и обслуживают от аэропортов до заправочных станций. Они предназначены для использования на открытом воздухе, транслирования видео высокой четкости с углом обзора 360 градусов, а также сканирования 1200 автомобильных номеров в минуту.

Отмечается, что аренда такого робота в год обходится полиции Лос-Анджелеса от $60 до $70 тысяч.

Как сообщали Українські Новини, ранее предполагалось, что роботы с искусственным интеллектом вскоре смогут заменить журналистов.

Также, в 2018 году сообщалось, что крошечные роботы построили самый маленький дом в мире.