В США роботы-полицейские не оправдали надежд граждан

Роботы модели Knightscope K5 работают в парке Хантингтон-Парк Лос-Анджелеса и торговом центре Вашингтона. Их основная задача заключалась в контроле порядка среди общественности, а также чистоты окружающей территории.

Однако, 10 октября журналисты IFLScience опубликовали фото в Twitter, в котором один из роботов утонул в фонтане.

Security Robot Commits Suicide In Fountain Because The World Is Terriblehttps://t.co/n9d97DWMe6 pic.twitter.com/lDJ2pUMWNc