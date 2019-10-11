У США запустили параномальну інспекцію для перевірки наявності привидів в будинку

Американський сервіс нерухомості Bungalo запустив сервіс, за допомогою якого в будинку можна перевірити наявність примар і полтергейсту ( галасливих звуків). Про це йдеться на Youtube каналі компанії.

Послуга такої інспекції знаходиться в стадії тестування і розробки. Відзначається, що сервісом можуть скористатися клієнти, які проживають в Далласі, Шарлотті і Тампі (США) або ж ті, хто планують покупку нерухомості.

Роботи на дому виконують 2 екстрасенса, які "перевірять ауру, електромагнітний фон будівлі і з'ясують, не варто домоволодіння на місці кладовища".

"Мета Bungalo — забезпечити клієнтам повний спокій. Ось чому кожен з будинків проходить суворий процес перевірки, перш ніж він буде вказаний на нашому сайті. У жовтні цього року ми додали ще одну опцію до нашого звичайного процесу домашнього огляду — звіт про перевірку на паранормальні явища. Таким чином, кожен, хто купить будинок в Bungalo, може бути спокійний, тому що не зіткнеться з якимись небажаними сюрпризами, включаючи сюрпризи паранормального типу", - сказано в повідомленні компанії.

Як повідомляли Українські Новини, раніше В США поліція для зручності почала використовувати роботів-кіборгів для патрулювання вулиць.

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