Семенченко стал уполномоченным Президента по контролю за СБУ

Зеленский назначил своим уполномоченным по контролю за деятельностью Службы безопасности Украины (СБУ) Романа Семенченко. Об этом говорится в указе Президента №744 от 11 октября, передают Українськi Новини.

Семенченко работает в СБУ с 1993 года. В частности, в 2013-2014 годах он был начальником управления СБУ в Житомирской области, а до этого - заместителем начальника управления СБУ в Днепропетровской области. Его супруга владеет фирмой "Украгро альянс лимитед", зарегистрированной на Кипре.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил одесским губернатором криптовалютного миллионера Куцого.

29 августа Верховная Рада назначила Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины. За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 319 депутатов при минимально необходимых 226, однако позже пообещал уволить его, если слухи о его связи с Матиосом подтвердятся.