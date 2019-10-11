В мире впервые "воскресли" кораллы

Умирающие из-за климатической ситуации, о коротой ООН объявила в августе, и негативного человеческого влияния на мировой океан полипы наконец-то смогли восстановиться, сообщает Science Advances.

Ученые сообщают, что причина исчезновения кораллов в аномальной жаре. Тепловой стресс убил практически четверть кораллового покрова испанских островов Колумбретес в 2003 году.

В ходе исследования ученые выяснили, что примерно 38 процентов этих колоний, считавшихся погибшими, смогли восстановиться. Они выработали стратегию выживания, уменьшившийся в размерах и отказавшись от первоначального скелета. Затем они "обжили" мертвые зоны и восстановили рост.

Немецкие и итальянский исследователи также доказали, что новые полипы являются частью того же организма, что образовал исходный коралл.

Как сообщали Українські Новини, у мира осталось всего 1,5 года для избежания климатической катастрофы. В связи с этим, во многих европейских странах, в том числе и Швеции, большая половина населения отказалась от авиаперевозок в знак защиты климата.