Аудит НАБУ будет проведен после принятия Радой изменений в закон, - Офис

Президент Владимир Зеленский намерен назначить аудитора Национального антикоррупционного бюро после внесения изменений в закон о НАБУ с целью эффективной работы комиссию по оценке деятельности бюро.

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на запрос Українських Новин.

"Аудиторы, которые были определены в прошлом году, обращали внимание, что для эффективной работы комиссии внешнего контроля необходимо внести изменения в закон "О Национальном антикоррупционном бюро", - отмечает Офис.

Также в письме говорится, что как только Верховная Рада одобрит эти изменения, состав комиссии по аудиту НАБУ будет обновлен.

"Как только Верховная Рада примет соответствующий закон, состав Комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ будет обновлен", - отмечается в ответе.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский за перезагрузку НАБУ.

Ранее Луценко заявил, что глава НАБУ Сытник вмешивался в выборы США на стороне Клинтон.