Аудит НАБУ буде проведено після прийняття Радою змін до закону, - Офіс

Президент Володимир Зеленський має намір призначити аудитора Національного антикорупційного бюро після внесення змін у закон про НАБУ з метою ефективної роботи комісії по оцінці діяльності бюро.\r\nПро це йдеться у відповіді Офісу Президента на запит Українських Новин.\r\n"Аудитори, які були визначені в минулому році, звертали увагу, що для ефективної роботи комісії зовнішнього контролю необхідно внести зміни в закон "Про Національне антикорупційне бюро", - зазначає Офіс.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож у листі йдеться, що як тільки Верховна Рада схвалить ці зміни, склад комісії з аудиту НАБУ буде оновлено.\r\n"Як тільки Верховна Рада ухвалить відповідний закон, склад Комісії зовнішнього контролю на проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ буде оновлений", - зазначається у відповіді.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський за перезавантаження НАБУ.\r\nРаніше Луценко заявив, що глава НАБУ Ситник втручався у вибори США на стороні Клінтон.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n