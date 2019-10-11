Аудит НАБУ буде проведено після прийняття Радою змін до закону, - Офіс

Президент Володимир Зеленський має намір призначити аудитора Національного антикорупційного бюро після внесення змін у закон про НАБУ з метою ефективної роботи комісії по оцінці діяльності бюро.

Про це йдеться у відповіді Офісу Президента на запит Українських Новин.

"Аудитори, які були визначені в минулому році, звертали увагу, що для ефективної роботи комісії зовнішнього контролю необхідно внести зміни в закон "Про Національне антикорупційне бюро", - зазначає Офіс.

Також у листі йдеться, що як тільки Верховна Рада схвалить ці зміни, склад комісії з аудиту НАБУ буде оновлено.

"Як тільки Верховна Рада ухвалить відповідний закон, склад Комісії зовнішнього контролю на проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ буде оновлений", - зазначається у відповіді.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський за перезавантаження НАБУ.

Раніше Луценко заявив, що глава НАБУ Ситник втручався у вибори США на стороні Клінтон.