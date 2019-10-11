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11 октября 2019, пятница, 11:37 318
Космос 2019-10-11T11:43:31+03:00
Українські Новини
NASA обнаружили следы "оазиса" на Марсе

NASA обнаружили следы "оазиса" на Марсе

По мнению ученых, несмотря на пустынный ныне ландшафт Марса, где ранее была обнаружена система бурных рек, часть поверхности планеты когда-то все же была покрыта водой. Марсоход Curiosity нашел подтверждения существования пресного водоема в одном из кратеров Красной планеты, сообщают пресс-релизе NASA.

По результатам анализа данных, которые предоставил марсоход, ученые зафиксировали следы прудов, разбросанных в бассейне кратера Гейла, ширина которого составляет около 160 километров.

Curiosity обнаружил следы минеральных солей и осадочных отложений на скалах. Исследователи предполагают, что 3,5 миллиарда лет назад на этом месте располагалось озеро, окруженное растительностью. Впоследствии колебания климата привели к пересыханию водоемов на поверхности Марса. Заметим, подобным образом выглядят оазисы в земных пустынях.

Ранее Curiosity уже находил следы пресноводных озер на Марсе. Теперь же марсоход исследует каждый уровень кратера и его центральный пик (верх Шарпа) для изучения естественной истории Марса.

По словам ученых, в исследуемой области хранятся уникальные «записи» изменений марсианской погоды с течением времени. Исследователей интересует, когда и как долго Марс был способен поддерживать жизнь на своей поверхности.

Как сообщали Українські Новини, ученым из NASA удалось записать странные звуки на Марсе, а ранее Илон Маск представил космический корабль, который поможет построить города на красной планете. 

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