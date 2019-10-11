NASA обнаружили следы "оазиса" на Марсе

По мнению ученых, несмотря на пустынный ныне ландшафт Марса, где ранее была обнаружена система бурных рек, пресс-релизе NASA.

По результатам анализа данных, которые предоставил марсоход, ученые зафиксировали следы прудов, разбросанных в бассейне кратера Гейла, ширина которого составляет около 160 километров.

Curiosity обнаружил следы минеральных солей и осадочных отложений на скалах. Исследователи предполагают, что 3,5 миллиарда лет назад на этом месте располагалось озеро, окруженное растительностью. Впоследствии колебания климата привели к пересыханию водоемов на поверхности Марса. Заметим, подобным образом выглядят оазисы в земных пустынях.

Ранее Curiosity уже находил следы пресноводных озер на Марсе. Теперь же марсоход исследует каждый уровень кратера и его центральный пик (верх Шарпа) для изучения естественной истории Марса.

По словам ученых, в исследуемой области хранятся уникальные «записи» изменений марсианской погоды с течением времени. Исследователей интересует, когда и как долго Марс был способен поддерживать жизнь на своей поверхности.

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Как сообщали Українські Новини, ученым из NASA удалось записать странные звуки на Марсе, а ранее Илон Маск представил космический корабль, который поможет построить города на красной планете.