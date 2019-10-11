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11 октября 2019, пятница, 11:00 424
Происшествия 2019-10-11T11:01:41+03:00
Українські Новини
Мужчину, который хотел убить Зеленского, привлекли за мелкое хулиганство

Мужчину, который хотел убить Зеленского, привлекли за мелкое хулиганство

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство на угрожавшего убить Президента Владимира Зеленского жителя Кривого Рога (Днепропетровская область), которого в ночь на 9 октября сотрудники полиции задержали по улице Соборности в Металлургическом районе города.

Об этом Українським Новинам сообщила представитель пресс-службы Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Составлен административный протокол за мелкое хулиганство", - сказала она.

Пресс-служба отметила, что мужчин был неадекватным, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. О подозрительном гражданине в полицию сообщили бдительные горожане, мужчина уверял, что ему "заказали Зеленского".

Как сообщали Українські Новини, в СБУ не смогли подтвердить слова Зеленского о покушении на его жизнь. Ранее Зеленский в программе телеканала "1+1" "100 дней Президента" заявил, что ему не разрешают ездить на работу на велосипеде, хотя до этого пообещал ездить на работу на велосипеде, если станет Президентом. При этом Зеленский сообщил, что его охрана этого не одобряет и волнуется за его безопасность.

 

Больше новостей о: Покушение Хулиганство Президент Украины Владимир Зеленский

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