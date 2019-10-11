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11 жовтня 2019, пʼятниця, 11:00 14
Події 2019-10-11T12:30:03+03:00
Українські Новини
На чоловіка, який хотів вбити Зеленського, склали протокол за дрібне хуліганство

На чоловіка, який хотів вбити Зеленського, склали протокол за дрібне хуліганство

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Поліція склала адміністративний протокол за дрібне хуліганство на жителя Кривого Рогу (Дніпропетровська область), який погрожував вбити Президента Володимира Зеленського і якого в ніч на 9 жовтня співробітники поліції затримали по вулиці Соборності в Металургійному районі міста.

Про це Українським Новинам повідомила представник прес-служби Національної поліції в Дніпропетровській області.

"Складено адміністративний протокол за дрібне хуліганство", - сказала вона.

Прес-служба зазначила, що чоловік був неадекватним, перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Про підозрілого громадянина в поліцію повідомили пильні городяни, чоловік запевняв, що йому "замовили Зеленського".

Як повідомляли Українські Новини, в СБУ не змогли підтвердити слова Зеленського про замах на його життя. Раніше Зеленський у програмі телеканалу "1+1" "100 днів Президента" заявив, що йому не дозволяють їздити на роботу на велосипеді, хоча до цього пообіцяв їздити на роботу на велосипеді, якщо стане Президентом. При цьому Зеленський повідомив, що його охорона цього не схвалює і хвилюється за його безпеку.

 

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