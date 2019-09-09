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09 сентября 2019, понедельник, 21:37 36
Внешняя политика 2019-09-09T21:41:22+03:00
Українські Новини
В Конгрессе США начали расследовать давление Трампа и Джулиани на правительство Украины

В Конгрессе США начали расследовать давление Трампа и Джулиани на правительство Украины

Три комитета Палаты представителей Конгресса США заявили в понедельник, что начали "широкомасштабное расследование" сообщений о том, что президент Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и, возможно, другие оказывали давление на правительство Украины, чтобы склонить его к содействию кампании по переизбранию Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представитель демократов, который возглавляет комитеты по вопросам разведки, наблюдения и иностранным делам Палаты обратился к Белому дому и Государственному департаменту с просьбой предоставить информацию о том, что они назвали попытками "манипулировать украинским правосудием".

Трамп и некоторые другие республиканцы ранее спрашивали, не было ли конфликта интересов в том, что Хантер Байден, сын бывшего вице-президента-демократа Джо Байдена, ныне кандидата в президенты, был членом правления украинской газовой компании Burisma, членов которой обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году. 

В свою очередь Зеленский опасается, что его могут втянуть в американский внутриполитический конфликт.

Тем временем Зеленский посетит США для участия в Генассамблее ООН и встречи с Трампом 23 сентября.

Больше новостей о: Конгресс США Рудольф Джулиани Владимир Зеленский Дональд Трамп

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