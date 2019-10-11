Суд у США заарештував "спонсорів Трампа", встановивши заставу в мільйон доларів

Двоє бізнесменів з Флориди Лев Парнас і Ігор Фруман, які є співробітниками особистого адвоката Президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, будуть утримуватися під вартою доти, поки вони не виконають довгий список умов для отримання застави, повідомляє Reuters.

Американський суддя Майкл Нахманофф встановив заставу в один мільйон доларів для кожного з них. Після його внесення вони зобов'язані здати свої паспорти і відправитися під домашній арешт.

У четвер Парнасу і Фруману були пред'явлені звинувачення в скоєнні злочинів, пов'язаних з фінансуванням виборчих кампаній.

Як повідомляли Українські Новини, в Конгресі США почали розслідувати тиск Трампа і Джуліані на уряд України. Також адвокат Трампа заявив, що у нього є докази втручання України у вибори США і хоче їх оприлюднити. Пізніше Джуліані опублікував можливі докази втручання України у вибори США.

Раніше адвокат Трампа просив Зеленського організувати розслідування змови українських чиновників і американського посольства для допомоги Клінтон на виборах.