Зеленський не вважає зміну законів "Про освіту" і українську мову своїм пріоритетом

Президент Володимир Зеленський не вважає зміну законів "Про освіту" та про українську мову як державну своїм пріоритетом.

Про це він сказав на прес-марафоні, передають Українські Новини.



"Я думаю, що якщо в суспільстві є питання з приводу закону про освіту або закону про мову, я вже говорив... Я не думаю, що це сьогодні пріоритет. Для мене це сьогодні не є пріоритетом", - сказав він.



Також Зеленський повідомив, що йому невідомо, що мала на увазі міністр освіти Ганна Новосад, коли говорила, що в наступному році російськомовні школи в Україні перейдуть на державну мову навчання - українську.



"Я не знаю, що мала на увазі пані міністр освіти", - сказав він.



При цьому Президент пообіцяв поцікавитися у міністра, що вона мала на увазі.



Як повідомляли Українські Новини, 16 червня закон про українську мову вступив в силу.



Раніше Зеленський заявив, що буде підтримувати українську мову.