підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
  • Новини
  • Політика
  • Зеленський не вважає зміну законів "Про освіту" і українську мову своїм пріоритетом
10 жовтня 2019, четвер, 22:15 26
Політика 2019-10-10T22:17:06+03:00
Українські Новини
Зеленський не вважає зміну законів "Про освіту" і українську мову своїм пріоритетом

Зеленський не вважає зміну законів "Про освіту" і українську мову своїм пріоритетом

Прес-марафон Володимира Зеленського. Фото: Офіс Президента
Прес-марафон Володимира Зеленського. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський не вважає зміну законів "Про освіту" та про українську мову як державну своїм пріоритетом.

Про це він сказав на прес-марафоні, передають Українські Новини.

"Я думаю, що якщо в суспільстві є питання з приводу закону про освіту або закону про мову, я вже говорив... Я не думаю, що це сьогодні пріоритет. Для мене це сьогодні не є пріоритетом", - сказав він.

Також Зеленський повідомив, що йому невідомо, що мала на увазі міністр освіти Ганна Новосад, коли говорила, що в наступному році російськомовні школи в Україні перейдуть на державну мову навчання - українську.

"Я не знаю, що мала на увазі пані міністр освіти", - сказав він.

При цьому Президент пообіцяв поцікавитися у міністра, що вона мала на увазі.

Як повідомляли Українські Новини, 16 червня закон про українську мову вступив в силу.

Раніше Зеленський заявив, що буде підтримувати українську мову.

Більше новин про: Володимир Зеленський Закон про українську мову Закон про освіту Прес-марафон

Архів
Новини
Точна дата зустрічі в "нормандському форматі" буде відома наступного тижня, - Зеленський 22:44
Зеленський купує хліб і сир у найелітнішому магазині Києва 22:32
Зеленський не вважає зміну законів "Про освіту" і українську мову своїм пріоритетом 22:15
Зеленський хоче зменшити допустиму кількість землі на людину 22:11
Прес-марафон Володимира Зеленського. Фото: Офіс Президента
Зеленський знову заговорив про зниження комунальних тарифів 21:52
більше новин
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
Хотів вбити Зеленського: п'яного жителя Кривого Рогу затримала поліція 12:11
Якщо Україна ініціює справу проти Байденів, то стане ворогом обох сторін у США, - Луценко 12:09 Відео
Перед звільненням керівництво ЦВК нарахувало собі до півмільйона зарплати, а новому голові – 750 тисяч 10:44 Документ
більше новин
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
Зеленський сказав, у чому єдина помилка Порошенка 11:00
Хотів вбити Зеленського: п'яного жителя Кривого Рогу затримала поліція 12:11
Ніхто не хоче працювати губернатором, - Зеленський поскаржився на кадрові проблеми 15:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok