"Слуга народа" не поддержит действующих мэров на местных выборах, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что партия "Слуга народа" не намерена поддерживать действующих мэров на предстоящих местных выборах. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона в четверг, передают Українські Новини.

"Партия "Слуга народа" и я лично - мы не будем поддерживать действующих мэров. Это однозначно. Но выбирают люди – одесситы или харьковчане, или днипровцы", - сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что в рамках перезагрузки власти его команда будет готовить к местным выборам "сильных людей" как альтернативу.

Как сообщали Українські Новини, Национальный реестр рекордов Украины констатировал, что Зеленский побил рекорд по продолжительности пресс-конференции, ранее установленный Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Кроме того, Кабинет Министров предложил Верховной Раде выделить 2,2 млрд гривен на проведение местных выборов в 2020 году.

Также, в рамках проведения пресс-марафона Зеленский поменял формат пресс-конференции, чтобы минимизировать риски получить серию неудобных вопросов.