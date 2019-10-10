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10 октября 2019, четверг, 19:44 24
Кабмин 2019-10-10T19:44:05+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" не поддержит действующих мэров на местных выборах, - Зеленский

"Слуга народа" не поддержит действующих мэров на местных выборах, - Зеленский

Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот: ТСН/YouTube
Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот: ТСН/YouTube

Президент Владимир Зеленский заявил, что партия "Слуга народа" не намерена поддерживать действующих мэров на предстоящих местных выборах. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона в четверг, передают Українські Новини.

"Партия "Слуга народа" и я лично - мы не будем поддерживать действующих мэров. Это однозначно. Но выбирают люди – одесситы или харьковчане, или днипровцы", - сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что в рамках перезагрузки власти его команда будет готовить к местным выборам "сильных людей" как альтернативу.

Как сообщали Українські Новини, Национальный реестр рекордов Украины констатировал, что Зеленский побил рекорд по продолжительности пресс-конференции, ранее установленный Президентом Беларуси Александром Лукашенко. 

Кроме того, Кабинет Министров предложил Верховной Раде выделить 2,2 млрд гривен на проведение местных выборов в 2020 году.

Также, в рамках проведения пресс-марафона Зеленский поменял формат пресс-конференции, чтобы минимизировать риски получить серию неудобных вопросов.

Больше новостей о: Кабмин Местные выборы Партия "Слуга народа" Президент Владимир Зеленский

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