Богдан сам звільниться в разі порушення закону, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що глава Офісу Президента Андрій Богдан сам звільниться у разі порушення закону. Про це він сказав під час прес-марафону, передають Українські Новини.

"Якщо Богдан порушить закон, то він сам звільниться", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що на даний момент таких фактів немає.

Також Президент повідомив, що Богдан професіонал і повинен працювати на державу.

"Мені потрібні професійні люди, які не порушують українське і міжнародне законодавство. Мені потрібні ці потужні люди. У мене не так багато таких людей, зараз дуже складний період у моїй команді. І Богдану дуже складно... але він фахівець. Якщо людина не порушує закон, то я хотів би, щоб такі люди були поруч зі мною. Мені потрібен результат у країні. Ідеальних людей в моїй команді немає. Якщо моя команда не порушує закон, то її члени повинні працювати на державу", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан не мав права 24 серпня, на День незалежності України, відпочивати на весіллі друзів у Сен-Тропе (Франція).

Також, Андрій Богдан прийшов на прес-марафон до Президента Володимиру Зеленському, який сьогодні проходить в Kyiv Food Market.