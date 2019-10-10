Богдан сам звільниться в разі порушення закону, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що глава Офісу Президента Андрій Богдан сам звільниться у разі порушення закону. Про це він сказав під час прес-марафону, передають Українські Новини.\r\n"Якщо Богдан порушить закон, то він сам звільниться", - сказав Зеленський.\r\nВін зазначив, що на даний момент таких фактів немає.\r\nТакож Президент повідомив, що Богдан професіонал і повинен працювати на державу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Мені потрібні професійні люди, які не порушують українське і міжнародне законодавство. Мені потрібні ці потужні люди. У мене не так багато таких людей, зараз дуже складний період у моїй команді. І Богдану дуже складно... але він фахівець. Якщо людина не порушує закон, то я хотів би, щоб такі люди були поруч зі мною. Мені потрібен результат у країні. Ідеальних людей в моїй команді немає. Якщо моя команда не порушує закон, то її члени повинні працювати на державу", - підкреслив Зеленський.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан не мав права 24 серпня, на День незалежності України, відпочивати на весіллі друзів у Сен-Тропе (Франція).\r\nТакож, Андрій Богдан прийшов на прес-марафон до Президента Володимиру Зеленському, який сьогодні проходить в Kyiv Food Market.