Абромавичус до сих пор не прошел спецпроверку и не допущен к гостайне

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус до сих (более месяца) не может пройти специальную проверку и получить доступ к государственной тайне, что является обязательным условием для пребывания на занимаемой им должности.

Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на информационный запрос Українських Новин.

"По состоянию на 03.10.2019 проверка в связи с допуском к государственной тайне генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса продолжается", - говорится в ответе службы.

Ранее, в конце сентября - начале октября, стали появляться не подтвердившиеся слухи, якобы Абромавичусу было отказано в доступе к гостайне, из-за чего он будет вынужден покинуть занимаемую должность.

30 августа 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил гендиректором госконцерна "Укроборонпром" Абромавичуса.

В сентябре появились сообщения о проводящихся в "Укроборонпроме" обысках Государственным бюро расследований (ГБР). Все следственные действия были санкционированы в рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка Украины в 2016 году.