АМКУ оштрафовал 4 крупнейших производителей сигарет и дистрибьютора на 6,5 млрд гривен

Антимонопольный комитет (АМКУ) наложил штраф на общую сумму 6,5 млрд гривен на табачные компании "Philip Morris Украина", "Джей Ти Интернешнл Украина" ("JTI-Украина"), British American Tobacco и Imperial Tobacco Production Ukraine и дистрибьюторскую компанию "Тедис Украина" (ранее - "Мегаполис-Украина") за антиконкурентные согласованные действия.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українськi Новини.

"Признано, что ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн", ЧАО "Филип Моррис Украина", ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина", ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ПАО "Империал Тобакко Продакшн Украина", ПИИ "Империал Тобакко Юкрейн", ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина", ЧАО "АТ табачная компания "В.А.Т.-Прилуки", ООО "Тедис Украина" совершили нарушение... в виде антиконкурентных согласованных действий, которые касаются ограничения доступа других субъектов хозяйствования (покупателей) на рынок первичной продажи производителями сигарет", - сказано в нем.

Согласно сообщению, на практике нарушители установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме "Тедиса", потенциальными дистрибьюторами, которые делают невозможным их появление на этом рынке.

Отмечается, что в 2011-2012 годах указанные производители сократили количество прямых контрактов с дистрибьюторами от нескольких десятков к одному общему для всех - "Тедис Украина".

Таким образом, по данным АМКУ, в 2013 году "Тедис" стал монополистом на рынке с долей 99,43%.

Одновременно указанные производители установили похожие критерии к потенциальным покупателям, которым не соответствует ни один из субъектов хозяйствования.

При этом в 2012-2015 годах именно "Тедис" не соответствовал упомянутым критериям и не выполнял в полном объеме своих основных дистрибьюторских функций (продажа до 58% объема сигарет путем самовывоза или по частям), однако производители никак не реагировали на данную ситуацию.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2018 АМКУ отменил ряд своих решений за 2011 год, которыми предоставил дистрибьюторской компании "Тедис Украина" разрешение на согласованные действия в течение 10 лет, поскольку компания заняла монопольное положение на соответствующем рынке.

Ранее Верховный Суд отказал "Тедис Украина" в удовлетворении иска о признании недействительным решения АМКУ о наложении на компанию 431 млн гривен штрафа за злоупотребление монопольным положением.

В декабре 2016 года Антимонопольный комитет оштрафовал "Тедис Украина" на 431 199 450 гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Так, штраф был наложен за нарушение в виде установления таких цен для оптовых и розничных торговцев, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке дистрибуции сигарет, а также за частичный отказ от реализации товара, при отсутствии альтернативных источников приобретения.

Отмечается, что дело по ООО "Тедис Украина" было начато еще в октябре 2015 года.

Тем временем нелегальный рынок сигарет в Украине может достигнуть 50%.

"Philip Morris Украина" прогнозирует повышение цен на сигареты в 3 раза до 100 гривен за пачку в 2025 году по сравнению с 2019 годом.