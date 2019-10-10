Наступного тижня Зеленський поїде в Латвію

Президент Володимир Зеленський 16 жовтня відвідає з офіційним візитом Латвію для зустрічей із владою.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Під час візиту заплановані зустрічі Глави держави з Президентом Латвії Егілсом Левітсом, Спікером Сейму (парламенту) Латвії Інарою Мурнієце та Прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем", - сказано в ньому.

В Ризі Зеленський також зустрінеться з представниками української громади в Латвії.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запросив Президента США відвідати Україну і закликав його в жартівливій манері узгодити дату офіційного візиту глави української держави до Вашингтона.

Тим часом Латвія прийме на відпочинок для реабілітації українських моряків, звільнених з російських в'язниць після захоплення в полон близько Керченської протоки в листопаді 2018 року. У свою чергу Ринкевичс відзначив важливість політики невизнання російською приналежності Криму світовим співтовариством і збереження санкцій для відновлення територіальної цілісності України.