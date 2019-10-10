В Киевской области 13 малышей отравилось в детском саду

Прокуратура Киевской области начала расследование по факту отравления 13 детей детского сада в Барышевке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Установлено, что в сентябре текущего года 13 детей – воспитанников детского сада в Барышевке попали в больницу с пищевым отравлением, в частности у больных диагностировали острую кишечную инфекцию", – уточнили в прокуратура обстоятельства ЧП.

Начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК Украины (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).