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10 октября 2019, четверг, 14:51 1335
Общество 2019-10-10T14:52:17+03:00
Українські Новини
В Киевской области 13 малышей отравилось в детском саду

В Киевской области 13 малышей отравилось в детском саду

Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

Прокуратура Киевской области начала расследование по факту отравления 13 детей детского сада в Барышевке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Установлено, что в сентябре текущего года 13 детей – воспитанников детского сада в Барышевке попали в больницу с пищевым отравлением, в частности у больных диагностировали острую кишечную инфекцию", – уточнили в прокуратура обстоятельства ЧП.

Начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК Украины (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

На данный момент устанавливаются обстоятельства пищевого отравления детей, а также проводятся соответствующие санитарно-эпидемиологические и лабораторные исследования.

Как сообщали Українські Новини, ученик киевской школы принес в класс медный купорос, из-за которого отравилость шестеро детей. Ранее похожая ситуация была в Николаевской области, где произошло массовое отравление детей. Также в ясельной группе львовского детсада с пищевым отравлением в больницу попало 10 детей.

Больше новостей о: Киевская область Детский сад Отравление детей Пищевое отравление

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