Еще четыре области начали отопительный сезон

Количество областей, в которых начался отопительный сезон, увеличился: по состоянию на 08:30 10 октября Волынская, Закарпатская, Хмельницкая и Луганской области начали подключение систем отопления.

Об этом говорится в оперативной информации Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

В Волынской области подключено 0,7% жилого фонда и 10,1% объектов социальной сферы, в Хмельницкой области - 4,9% жилого фонда и 12,7% объектов соцсферы.

В Закарпатской области к отоплению подключено 18,5% объектов соцсферы, в Луганской - 2,6% объектов соцсферы.

Подключение жилого фонда к отоплению также происходит в Киевской (4,1%) и Ривненской (16,0%) областях, доля объектов соцсферы, подключенных к отоплению в данных областях, составляет 20,3% и 24,3% соответственно.

Кроме того, начато подключение к отоплению жилого фонда в Ивано-Франковской области - по состоянию на утро 10 октября подключено 25% домов.

Подключение систем отопления объектов соцсферы продолжается во Львовской (8,9%), Ивано-Франковской (29,9%), Тернопольской (4,4%), Винницкой (3,3%), Черкасской (44,4%), Кировоградской (1,8%), Николаевской (11,5%), Черниговской (28,5%), Сумской (11,2%), Полтавской (2,5%), Днепропетровской (1,5%) областях.

В Киеве к отоплению подключено 78,7% объектов социальной сферы, подключение жилого фонда еще не начато.

Состояние подключения. Инфографика: Минрегион

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