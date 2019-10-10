Конечными собственниками украинской земли должны быть только украинцы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что конечными бенефициарами юридических лиц, которые покупают украинскую землю, должны быть только украинцы.\r\nОб этом он сообщил в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.\r\n"Если юридические лица (владельцы земли), то конечными бенефициарами тоже должны быть только украинцы", - сказал Зеленский.\r\nОн отметил, что согласен с мнением о том, что собственниками земли в Украине должны быть украинцы в контексте земельной реформы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, депутаты от "Слуги Народа" хотят разрешить иностранцам покупать землю под застройку.\r\nКабмин предлагает Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.\r\nПремьер-министр Алексей Гончарук заявил, что иностранцы могут получать в наследство землю, но при этом на протяжении года они должны продать эту землю. Такая возможность зафиксирована в правительственном законопроекте касательно оботора земель сельскохозяйственного назначения.\r\nКроме того, в проекте нет ограничений касательно конечных бенефициаров юрлиц, которые могут покупать землю.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n