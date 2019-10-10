Конечными собственниками украинской земли должны быть только украинцы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что конечными бенефициарами юридических лиц, которые покупают украинскую землю, должны быть только украинцы.

Об этом он сообщил в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Если юридические лица (владельцы земли), то конечными бенефициарами тоже должны быть только украинцы", - сказал Зеленский.

Он отметил, что согласен с мнением о том, что собственниками земли в Украине должны быть украинцы в контексте земельной реформы.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты от "Слуги Народа" хотят разрешить иностранцам покупать землю под застройку.

Кабмин предлагает Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что иностранцы могут получать в наследство землю, но при этом на протяжении года они должны продать эту землю. Такая возможность зафиксирована в правительственном законопроекте касательно оботора земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, в проекте нет ограничений касательно конечных бенефициаров юрлиц, которые могут покупать землю.