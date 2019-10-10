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  • Кінцевими власниками української землі мають бути тільки українці, - Зеленський
10 жовтня 2019, четвер, 12:38 9
Економіка 2019-10-10T13:30:03+03:00
Українські Новини
Кінцевими власниками української землі мають бути тільки українці, - Зеленський

Кінцевими власниками української землі мають бути тільки українці, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що кінцевими бенефіціарами юридичних осіб, які купують українську землю, мають бути тільки українці.

Про це він повідомив в ході прес-марафону, передають Українські Новини.

"Якщо юридичні особи (власники землі), то кінцевими бенефіціарами теж мають бути тільки українці", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що згоден з думкою про те, що власниками землі в Україні повинні бути українці в контексті земельної реформи.

Як повідомляли Українські Новини, депутати від "Слуги Народу" хочуть дозволити іноземцям купувати землю під забудову.

Кабмін пропонує Раді зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що іноземці можуть отримувати у спадок землю, але при цьому протягом року вони повинні продати цю землю. Така можливість зафіксована в урядовому законопроекті щодо обсягу земель сільськогосподарського призначення.

Крім того, в проекті немає обмежень щодо кінцевих бенефіціарів юросіб, які можуть купувати землю.

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