Кінцевими власниками української землі мають бути тільки українці, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що кінцевими бенефіціарами юридичних осіб, які купують українську землю, мають бути тільки українці.\r\nПро це він повідомив в ході прес-марафону, передають Українські Новини.\r\n"Якщо юридичні особи (власники землі), то кінцевими бенефіціарами теж мають бути тільки українці", - сказав Зеленський.\r\nВін зазначив, що згоден з думкою про те, що власниками землі в Україні повинні бути українці в контексті земельної реформи.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутати від "Слуги Народу" хочуть дозволити іноземцям купувати землю під забудову.\r\nКабмін пропонує Раді зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.\r\nПрем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що іноземці можуть отримувати у спадок землю, але при цьому протягом року вони повинні продати цю землю. Така можливість зафіксована в урядовому законопроекті щодо обсягу земель сільськогосподарського призначення.\r\nКрім того, в проекті немає обмежень щодо кінцевих бенефіціарів юросіб, які можуть купувати землю.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n