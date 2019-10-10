Азербайджанська Bakcell хоче купити український Vodafone

Мобільний оператор компанія Bakcell (Азербайджан) має намір придбати оператора мобільного зв'язку компанії "Vodafone Україна" (ПРАТ "ВФ Україна", раніше "МТС-Україна", Київ).

Про це Українським Новинам повідомила державна уповноважена Антимонопольного комітету (АМКУ) Марія Процишен.

"Сам факт подачі заявки компанією можу підтвердити", - відповіла вона на питання про те, чи подавав Bakcell в АМКУ заявку на концентрацію "Vodafone Україна".

При цьому Процишен зазначила, що не має інформації про те, коли АМКУ почне розгляд даної заявки.

Bakcell була заснована в 1994 році, її мережа складається з понад 7 500 базових станцій і охоплює 93% території (крім окуповані) і 99% населення Азербайджану.

Bakcell забезпечує надання послуг швидкісного мобільного інтернету 4G у всіх регіонах країни.

На даний момент клієнтами оператора є понад 3 млн осіб.

Як повідомляли "Українські Новини", у травні "Vodafone Україна" АМКУ заявив про передчасність заяв про купівлю нею телекомунікаційної групи Vega ("Фарлеп-Інвест", Київ).

У 1-му кварталі 2019 Vodafone збільшив прибуток на 16%.