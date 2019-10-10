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10 жовтня 2019, четвер, 11:07 4
Економіка 2019-10-10T11:07:55+03:00
Українські Новини
Азербайджанська Bakcell хоче купити український Vodafone

Азербайджанська Bakcell хоче купити український Vodafone

Мобільний оператор компанія Bakcell (Азербайджан) має намір придбати оператора мобільного зв'язку компанії "Vodafone Україна" (ПРАТ "ВФ Україна", раніше "МТС-Україна", Київ).

Про це Українським Новинам повідомила державна уповноважена Антимонопольного комітету (АМКУ) Марія Процишен.

"Сам факт подачі заявки компанією можу підтвердити", - відповіла вона на питання про те, чи подавав Bakcell в АМКУ заявку на концентрацію "Vodafone Україна".

При цьому Процишен зазначила, що не має інформації про те, коли АМКУ почне розгляд даної заявки.

Bakcell була заснована в 1994 році, її мережа складається з понад 7 500 базових станцій і охоплює 93% території (крім окуповані) і 99% населення Азербайджану.

Bakcell забезпечує надання послуг швидкісного мобільного інтернету 4G у всіх регіонах країни.

На даний момент клієнтами оператора є понад 3 млн осіб.

Як повідомляли "Українські Новини", у травні "Vodafone Україна" АМКУ заявив про передчасність заяв про купівлю нею телекомунікаційної групи Vega ("Фарлеп-Інвест", Київ).

У 1-му кварталі 2019 Vodafone збільшив прибуток на 16%.

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