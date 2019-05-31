Vodafone открестился от покупки Vega перед АМКУ

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее "МТС-Украина", Киев) заявляет Антимонопольному комитету (АМКУ) о преждевременности утверждений о покупке ею телекоммуникационной группы Vega ("Фарлеп-Инвест", Киев).

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба АМКУ.

"Хотим сообщить, что уже получили ответ на наш официальный запрос от ВФ Украины, в котором указано, что "утверждение о заключении нашим обществом сделки по приобретению корпоративных прав "Фарлеп-Инвест" преждевременно и не соответствует действительности", - сообщил АМКУ.

По словам АМКУ, таким образом, сейчас нет никаких оснований говорить о нарушении закона "О защите экономической конкуренции", в частности, об осуществлении указанными компаниями концентрации без разрешения.

Отмечается, что в последнее время Комитет получал запросы относительно возможной концентрации "Vodafone Украина" и Vega в связи с публикациями в прессе.

Речь идет о ранее опубликованной в СМИ информации о том, что группа SCM продает свой телекоммуникационный актив Vega компании "Vodafone Украина".

Как сообщали Українськi Новини, украинцы смогут бесплатно менять оператора, сохранив при этом номер: как это будет работать.

Также в Днепропетровской области абоненты Киевстар и Vodafone не могли дозвониться на линию "101".

Тем временем в 1 квартале Vodafone увеличил прибыль на 16%.