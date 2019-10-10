У вересні населення забирало валютні вклади з банків

Обсяг коштів, які розміщені фізичними особами на рахунках у банках у гривнях та іноземній валюті, за оперативними даними, скоротився на 1,1% з 516,2 млрд гривень станом на 1 вересня до 510,6 млрд гривень на 1 жовтня.

Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.

З початку року вклади населення в банках виросли на 1,8% з 501,7 млрд гривень.

Гривневі вклади населення в банках у вересні збільшилися на 0,7% з 288,8 млрд гривень до 290,8 млн гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення в гривневому еквіваленті в звітному місяці скоротився на 3,3% з 227,4 млрд гривень до 219,8 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі і валютні) у вересні збільшилися на 1% з 428,7 млрд гривень до 433,1 млрд гривень.

За оперативними даними НБУ, середня процентна ставка по гривневих депозитах (середньомісячна) у вересні для юросіб знизилися на 0,4 в. п. до 13%, для фізосіб збільшився на 1,8 п.п. до 14,7%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб склала 1,7%, для населення – 2,8%.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році вклади населення в банки зросли на 7,3% з 472,2 млрд гривень.

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративного сектору і фізичним особам, за оперативними даними НБУ, скоротився на 2,2% з 1 011,9 млрд гривень станом на 1 вересня до 990,161 млрд гривень на 1 жовтня.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сподівається на подальше зниження облікової ставки, яку Національний банк знизив 5 сентрября з 17% до 16,5%.