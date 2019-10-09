Хотели просто заработать денег: в Донецкой области трое боевиков "ДНР" получили по 9 лет тюрьмы

Суд приговорил к 9 годам лишения свободы трех жителей Донецкой области, которые с 2014 года находились в составе подразделений группировки боевиков "Казачий союз "Область войска Донского ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, сообщается, что мужчины вступили в подразделения террористической группировки ради заработка средств.

"В начале своего "боевого пути" участники НВФ получали вознаграждение в размере почти десяти тысяч российских рублей, но впоследствии им пришлось служить бесплатно. После того как среди различных групп боевиков начали возникать конфликты, их группировки были расформированы, а сами защитники "русского мира" потеряли интерес к службе. Впоследствии они сбежали от своих главарей и скрывались у родственников на подконтрольной украинской власти территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины были задержаны на территории Донецкой области в 2018 году.

Впоследствии правоохранители открыли уголовное производство по статье "Участие в террористической деятельности".

Как сообщали Українські Новини, в Северодонецке мужчина получил пять лет условно за антиукраинские призывы и поддержку "ЛДНР" в соцсети.

Ранее боевик "ЛНР" хотел сделать визу в Прибалтику и начать жизнь "с чистого листа", но его задержала полиция.