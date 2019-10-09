Зеленский обсудил с главой МИДа Нидерландов расследование катастрофы MH17

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком расследование катастрофы самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Во время встречи политики обсудили вопросы сотрудничества стран в расследовании катастрофы. Также речь шла о взаимодействии сторон в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Кроме того, Президент Украины поблагодарил Нидерланды за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, соблюдение режима санкций против России и непризнание аннексии Крыма Россией.

Зеленский проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

Министр иностранных дел Нидерландов подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса инвестировать в Украину.

Как сообщали Українськi Новини, парламент Нидерландов одобрил расследование роли Украины в катастрофе MH17.

Ранее сообщалось, что в 2020 году суд в Нидерландах начнет рассматривать дело о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.