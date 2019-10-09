Зеленский обсудил с главой МИДа Нидерландов расследование катастрофы MH17

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком расследование катастрофы самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nВо время встречи политики обсудили вопросы сотрудничества стран в расследовании катастрофы. Также речь шла о взаимодействии сторон в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.\r\nКроме того, Президент Украины поблагодарил Нидерланды за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, соблюдение режима санкций против России и непризнание аннексии Крыма Россией.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗеленский проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.\r\nМинистр иностранных дел Нидерландов подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса инвестировать в Украину.\r\nКак сообщали Українськi Новини, парламент Нидерландов одобрил расследование роли Украины в катастрофе MH17.\r\nРанее сообщалось, что в 2020 году суд в Нидерландах начнет рассматривать дело о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n