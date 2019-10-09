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  • Астрономам впервые удалось получить уникальный снимок космического "кренделька"
09 октября 2019, среда, 21:29 228
Космос 2019-10-09T21:30:08+03:00
Українські Новини
Астрономам впервые удалось получить уникальный снимок космического "кренделька"

Астрономам впервые удалось получить уникальный снимок космического "кренделька"

Астрономам впервые в истории удалось получить изображение двойной звездной системы на ранней стадии формирования в высоком разрешении, сообщают на сайте ALMA. 

Помимо того, что планеты вращаются вокруг одной звезды, на бескрайних просторах Вселенной у многих звезд есть близнецы. Существуют и такие системы, где одна или две малые звезды вращаются вокруг одной, более крупной.

Двойная система [BHB2007] - самый молодой член небольшого звездного скопления в темной туманности Барнард 59, которая является частью облаков межзвездной пыли, называемой туманностью Труба.

Барнард 59, часть огромного темного облака межзвездной пыли, называемого туманностью Трубка.Барнард 59. Фото: ALMA

Когда звезда рождается, ее обычно окружает раскаленный диск из материи, известный как аккреционный, или же околозвездный диск. Обычно он круглый, но если в результате космических реакций рядом формируется не одна, а две звезды, то и форма диска становится более сложной. Все дело в том, что масса вещества постепенно перемещается из этого облака материи в сами звезды, за счет чего они увеличиваются в размерах.

"Мы видим два компактных источника, которые интерпретируем как околозвездные диски вокруг двух молодых звезд", - объясняет Фелипе Алвес из MPE, который руководил исследованием. Околозвездный диск - это кольцо пыли и газа, которое окружает молодую звезду. Звезда нарастает из кольца, чтобы расти.

Астрономы и раньше видели смутные очертания загадочных фигур, окружающих [BHB2007] 11, однако только недавно получили возможность заглянуть внутрь этого явления и обнаружить сложную сеть газопылевых нитей, "танцующих" вокруг ярких точек — новорожденных звезд. В этом им помог массив телескопов ALMA, комплекс из 66 антенн, расположенных в Чили.

Процес образования двойной звезды можно изучить на анимационной симуляции. 

Выяснилось, что у каждой звезды есть не только свой околозвездный диск. Пару окружает дополнительный, общий диск неправильной формы, который медленно всасывается в малые диски через ту самую сеть потоков газа и пыли. Одна из звезд превосходит другую по массе, а потому в нижней части изображения заметна более яркая область — такая звезда поглощает больше материи.

Как сообщали Українські Новини, ученые обнаружили вокруг Сатурна новые спутники и впервые смогли "вырастить" мясо на космической станции. Ранее ученые из NASA записали необъяснимые звуки на Марсе.

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