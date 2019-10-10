НБУ продолжает укреплять гривну: официальный курс валют на 10 октября

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 октября, на 0,60 коп. до 24,7010 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 октября, на 16,06 коп. до 24,7070 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3018,8280 100 долларов США 2470,1001 100 швейцарских франков 2482,3071 1000 иен 230,0413 10 российских рублей 3,7945 100 евро 2712,4169

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 24,66 UAH/USD.

Кроме того, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 8 октября на 3,85 коп. до 25,0890 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,39 коп. до 24,6539 UAH/USD.