НБУ продолжает укреплять гривну: официальный курс валют на 10 октября

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 октября, на 0,60 коп. до 24,7010 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 октября, на 16,06 коп. до 24,7070 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3018,8280\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2470,1001\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2482,3071\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n230,0413\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,7945\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2712,4169\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 24,66 UAH\/USD.\r\nКроме того, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 8 октября на 3,85 коп. до 25,0890 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 1,39 коп. до 24,6539 UAH\/USD.