Суд продолжит рассмотрение апелляции по делу о банкротстве "Центрэнерго" на следующей неделе

Апелляционный суд продолжит рассмотрение апелляционной жалобы по делу о банкротстве энергогенерирующей компании "Центрэнерго" 15 октября.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил информированный источник.\r\n"Сегодня (9 октября) рассматривалась апелляционная жалоба о прекращении дела о банкротстве. Сегодня они заслушали апелляционные жалобы и объявили перерыв на 15 октября. Судьи предоставили сторонам возможность подготовиться к судебным дебатам", - сказал он.\r\nСогласно информации в едином реестре судебных решений, ранее суд неоднократно удовлетворял требования судей о самоотводе по делу о банкротстве "Центрэнерго".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил процедуру банкротства "Центрэнерго".\r\nТем временем "Центрэнерго" отказалось предоставить информацию о договорах закупки угля.\r\nРанее Хозяйственный суд Киева закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго".\r\nСогласно материалам суда, решение Хозяйственного суда Киева о закрытии дела о банкротстве "Центрэнерго" было приостановлено до рассмотрения апелляционных жалоб ООО "Транснова" и ООО "Баланс-Груп".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ мае комитет кредиторов компании "Центрэнерго" решил начать санацию предприятия.\r\nВ 2018 году "Центрэнерго" сократила чистую прибыль в 3,8 раза, или на 1,392 млрд гривен до 499,127 млн гривен в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.\r\nВ состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.\r\n78,289% акций компании принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Центрэнерго" входит в список госкомпаний, подлежащих приватизации.