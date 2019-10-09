Суд продолжит рассмотрение апелляции по делу о банкротстве "Центрэнерго" на следующей неделе

Апелляционный суд продолжит рассмотрение апелляционной жалобы по делу о банкротстве энергогенерирующей компании "Центрэнерго" 15 октября.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Сегодня (9 октября) рассматривалась апелляционная жалоба о прекращении дела о банкротстве. Сегодня они заслушали апелляционные жалобы и объявили перерыв на 15 октября. Судьи предоставили сторонам возможность подготовиться к судебным дебатам", - сказал он.

Согласно информации в едином реестре судебных решений, ранее суд неоднократно удовлетворял требования судей о самоотводе по делу о банкротстве "Центрэнерго".

Как сообщали Українські Новини, Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил процедуру банкротства "Центрэнерго".

Тем временем "Центрэнерго" отказалось предоставить информацию о договорах закупки угля.

Ранее Хозяйственный суд Киева закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго".

Согласно материалам суда, решение Хозяйственного суда Киева о закрытии дела о банкротстве "Центрэнерго" было приостановлено до рассмотрения апелляционных жалоб ООО "Транснова" и ООО "Баланс-Груп".

В мае комитет кредиторов компании "Центрэнерго" решил начать санацию предприятия.

В 2018 году "Центрэнерго" сократила чистую прибыль в 3,8 раза, или на 1,392 млрд гривен до 499,127 млн гривен в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

78,289% акций компании принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества.

"Центрэнерго" входит в список госкомпаний, подлежащих приватизации.