Нардеп потребовал от НАБУ остановить коррупцию в "Центрэнерго"

Депутат Верховной Рады Украины Михаил Бондарь заявил, что в государственной компании "Центрэнерго" действует преступная схема, в результате которой государству нанесен значительный ущерб, а предприятие искусственно доводят до банкротства, и обратился к руководству Министерства энергетики и угольной промышленности, Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Фонда госимущества.

Об этом говорится в обращении нардепа, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook.

Народный депутат отмечает, что по сообщениям СМИ госкомпанию "Центрэнерго" взяли под контроль бизнесмены, которые входящие в сферу влияния олигарха Игоря Коломойского, и ввели коррупционную схему, в результате которой государству наносят значительный ущерб.

"В "Центрэнерго" реализуется коррупционная схема, которая содержит 2 составляющие - закупка российского угля по завышенной цене у предприятия аффилированного с так называемой группой "Приват", и продажа электроэнергии по заниженной цене в пользу предприятий, также входят в группу "Приват", - говорится в депутатском обращении.

В частности, уголь для "Центрэнерго" поставляется компанией "Нефть Форс" по цене 2,7 тыс. гривен за тонну без стоимости доставки, что на 40% выше, чем по формуле "Роттердам +". В то же время выработанную электроэнергию "Центрэнерго" продает предприятиям бизнесмена Коломойского по цене 1,3 гривен за 1 кВт-ч., В то время как ее себестоимость составляет 1,9 гривен за кВт-ч.

"В результате этой коррупционной схемы наносится вред интересам государства, а именно нанесение двойных убытков государственному "Центрэнерго" и сокращение налогооблагаемой базы, что приводит к неполучения государством налогов", - отмечается в обращении.

Нардеп выразил обеспокоенность финансовым результатам компании, за первое полугодие 2019 получила убытки в размере 1,2 млрд гривен. И отметил, что это фактически делает невозможным приватизацию "Центрэнерго", поскольку убыточным предприятием не заинтересуются инвесторы.

По словам депутата, есть все основания утверждать, что в "Центрэнерго" создана и работает система преступных коррупционных сделок, в результате которой разворовываются госсредства, а компания искусственно доводится до банкротства, и просит руководство Минэнергетики, НАБУ и Фонда госимущества проверить данные факты.

Напомним, ранее бывший председатель Луганской областной военно-гражданский администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявлял, что НАБУ должно разобраться с коррупционными злоупотреблениями в госкомпании "Центрэнерго", которая закупает российский уголь по завышенным ценам у компании, связанной с Игорем Коломойским .

Политолог Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг "Центрэнерго". Экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что Коломойский полностью контролирует госкомпанию "Центрэнерго" и не заинтересован в ее приватизации.