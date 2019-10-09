"Центренерго" відмовилося надати інформацію про договори закупівлі вугілля

Енергогенеруюча компанія "Центренерго" відмовилася надати арбітражному керуючому інформацію про договори закупівлі вугілля з 19 серпня по 15 вересня 2019 року.

Про це йдеться у відповіді "Центренерго" на запит арбітражного керуючого Євгена Луговського, копію якого мають Українські Новини.

"Повноваження розпорядника майна не передбачають права або зобов'язання розпорядника майна звертатися в "Центренерго" з запитом про надання інформації щодо укладених договорів поставки вугілля з 19 серпня по 15 вересня", - йдеться в ньому.

У компанії повідомили, що задоволення цього запиту є втручанням в оперативно-господарську діяльність "Центренерго".

Як повідомляли Українські Новини, нардеп вимагає від НАБУ зупинити корупцію в "Центренерго".

Раніше суд відновив процедуру банкрутства "Центренерго".

В 2018 році "Центренерго" скоротила чистий прибуток в 3,8 рази, або на 1,392 млрд гривень, до 499,127 млн гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (1,9 млрд гривень).

При цьому "Центренерго" збільшила чистий дохід на 33%, або на 3,59 млрд гривень, до 14,508 млрд гривень.

До складу "Центренерго" входять 3 ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної встановленої потужності України.

На ТЕС компанії встановлено 23 енергоблоки потужністю від 175 до 800 МВт, з яких 18 блоків - вугільні, а 5 призначені для використання газомазутного палива.

78,289% акцій компанії належить державі в особі Фонду державного майна.