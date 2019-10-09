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09 жовтня 2019, середа, 18:30 7
Політика 2019-10-09T18:50:38+03:00
Українські Новини
Богдан відхрестився від зустрічі з соратниками Януковича

Богдан відхрестився від зустрічі з соратниками Януковича

Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/
Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/"BBC Україна"

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан заперечує, що проводив в США зустріч з американським бізнесменом українського походження Семом Кисліним, чия компанія нібито причетна до відмивання грошей соратниками колишнього Президента Віктора Януковича.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Радий повідомити, що ніколи не бачив і не спілкувався з американським громадянином Семом Кисліним, ні в США, ні в Україні. Не тиснув на суддів, поважаю журналістів і не п'ю кров малолітніх, незалежно від мови, якою вони розмовляють. Прошу ЗМІ, які публікують ці історії, дотримуватися загальноприйнятих стандартів журналістики і подавати мою точку зору, оприлюднюючи сенсацію про подію, якої не було в моєму житті", - написав він.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що у вересні під час візиту Зеленського до США для участі в сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних націй Богдан провів зустріч від імені Президента з Кисліним.

Як повідомляли Українські Новини, 22 серпня Богдан подав позов на журналістів програми "Схеми" (проект "Радіо Свобода") про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Богдан відреагував на віче на Майдані, опублікувавши, скільки платять учасникам.

 

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