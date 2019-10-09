Телеведущий Игорь Кондратюк предложил лишить жителей ОРДЛО избирательного права

Украинский телеведущий Игорь Кондратюк на своей станице в Facebook предложил формулу урегулирования конфликта на Донбасе.

По его словам, единственным важным пунктом, ради которого собираются все руководители из разных стран в минском, нормандском, женевском или любом другом формате - заставить РФ закрыть свою границу с Украиной. Остальные вопросы же не обсуждаются в силу своей маловажности.

"После получения Украиной полного контроля над восточной границей боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР" добровольно сдают оружие," - написано в одном из пунктов "формулы Кондратюка".

С момента полного восстановления власти Киева жителям так называемой ОРДЛО нужно сделать выбор касательно проживания в Украине. Для тех, кто не захочет находится на територии этого государства, в течение 3 месяцев придется его покинуть. Украина им за это выплачивает "выездные", но при условии, что они не возвращаться в Украину в течение 50 лет после выезда.

Все остальные на 10 лет теряют свое избирательное право, а в Донецкой и Луганской областях избираться на выборные должности и служить в полиции в течение 10 лет будут иметь право только те, кто с начала лета 2014-го жили на подконтрольной Киеву территории.

"Лица, которые были причастны к организации так называемых "референдумов" о так называемых "ЛНР" и "ДНР", и остаются жить в Украине, теряют украинское избирательное право навсегда", - пишет Кондратюк.

Военные преступники, признанные таковыми украинским судом, должны будут находится в тюрьме в установленные судами сроки.

Кондратюк также добавил, что по принципу этой же формулы в дальнейшем должен быть освобожден еще и Крым.

Как сообщали Українські Новини, страны Европейского Союза и Шенгенской зоны получили рекомендации относительно процедуры обработки и выдачи виз жителям ОРДЛО. Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о необходимости изменения закона об особом статусе Донбасса.

Напомним, Зеленский заявил, что выборы на неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей возможны исключительно после вывода российских войск.