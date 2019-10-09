Дело о драке Микитася и главы сельсовета: экс-депутат вновь избежал ареста

Печерский районный суд Киева отпустил под личное обязательство бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася по делу об избиении главы сельсовета в Черниговской области.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Подозрение в хулиганстве Микитасю было предъявлено 24 сентября следователями Государственного бюро расследований.

Установлено, что 5 июля депутата ворвался в помещение поселкового совета в селе Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения.

Микитась отрицает свое вину в инкриминируемом правонарушении.

Прокуратура просила суд избрать ему меру пресечения в виде личного обязательства, но возложить обязательства в виде сдачи загранпаспорта, ношения электронного браслета и запрета на общение с фигурантами дела.

Суд в конце сентября решил частично удовлетворить ходатайство, отпустив Микитася под личное обязательство, но отказавшись надеть на него электронный браслет и возложить другие обязательства.

Как сообщали Українськi Новини, 4 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога 5,5 млн гривен для бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася по делу о присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.