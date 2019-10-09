На блокпосту в Кременной произошла потасовка: задержаны активисты "Нацкорпуса" и изъято оружие

Полиция изъяла 6 единиц оружия и задержала 2 активистов политической партии "Национальный корпус" (ранее - "Азов") в ходе потасовки на блокпосту в Кременной Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Указано, что к блокпосту в Кременной подъехала колонна из более 25 автомобилей, которые хотели проехать в Золотое (Луганская область).

Сотрудники полка "Миротворец" остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов. Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку. Спецназовец полиции совершил предупредительный выстрел в воздух.

"Двух граждан полицейские задержали. Один из задержанных - водитель авто, который совершил наезд на ногу спецназовца, другой - находился в розыске. Также, после осмотра авто, сотрудниками полиции было изъято 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки оно будет возвращено владельцам", - сказано в сообщении.

Ситуация находится под контролем.

Колонна автомобилей "Нацкорпуса" поехала в направлении Золотого-4, полиция продолжает нести службу.

На блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.

відео: телеграм-канал "Ні капітуляції" pic.twitter.com/bTu3cclJIk — hromadske (@HromadskeUA) 9 октября 2019 г.

Как сообщали Українськi Новини, в среду потасовка произошла между военнослужащим и активистом "Нацкорпуса" на блокпосту в Луганской области. Конфликт произошел из-за того, что военные и правоохранители не хотели пропускать делегацию "Нацкорпуса" в поселок Золотое, где запланировано разведение войск.

Активисты выступают против разведения войск и намерены провести акцию в Золотом.

Ранее лидер политической партии "Национальный корпус" (ранее - "Азов"), внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Билецкий объявил бессрочную акцию против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".