Украинский фильм о войне на Донбассе и в Крыму претендует на премию "Оскар"

Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала список претендентов на премию "Оскар", среди которых оказался украинский фильм о войне на востоке Украины и в Крыму под названием "Домой". Об этом говорится в сообщении на сайте киноакадемии.

Отмечается, что участие принимали киноленты 93 стран мира в номинации "Международный полнометражный фильм" оказалась картина "Домой" Наримана Алиева, уроженца Крыма, которая выйдет в украинский прокат 7 ноября.

В частности, фильм уже принимал участие в Каннском кинофестивале и получил 700 тыс. гривен от Госкино на промо за границей с возможностью увеличения бюджета.

Фильм рассказывает о военных действиях на востоке Украины. Потеряв старшего сына на войне, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму.

Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след в их отношениях.

Кроме того, в список номинантов попал еще один фильм в сопроизводстве Украины — кинолента "Разукрашенный птенец",которую профинансировало Госкино, однако картина была представлена на "Оскар" Чехией.

В 2019 году участие во вручении премии впервые приняли три новых страны: Гана, Нигерия и Узбекистан. Список с десятью лучшими фильмами обнародуют 16 декабря, перечень номинантов объявят 13 января 2020 года, вручение наград состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

Как сообщали Українські Новини, украинский кинематограф впервые будет представлен на крупнейшем австрийском кинофестивале.

Также, украинцы выбрали лучшего актера и лучшую короткометражку в рамках Манхэттенского фестиваля 2019.