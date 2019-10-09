Украинский фильм о войне на Донбассе и в Крыму претендует на премию "Оскар"

Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала список претендентов на премию "Оскар", среди которых оказался украинский фильм о войне на востоке Украины и в Крыму под названием "Домой". Об этом говорится в сообщении на сайте киноакадемии.\r\nОтмечается, что участие принимали киноленты 93 стран мира в номинации "Международный полнометражный фильм" оказалась картина "Домой" Наримана Алиева, уроженца Крыма, которая выйдет в украинский прокат 7 ноября.\r\nВ частности, фильм уже принимал участие в Каннском кинофестивале и получил 700 тыс. гривен от Госкино на промо за границей с возможностью увеличения бюджета.\r\nФильм рассказывает о военных действиях на востоке Украины. Потеряв старшего сына на войне, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след в их отношениях.\r\nКроме того, в список номинантов попал еще один фильм в сопроизводстве Украины — кинолента "Разукрашенный птенец",которую профинансировало Госкино, однако картина была представлена на "Оскар" Чехией.\r\nВ 2019 году участие во вручении премии впервые приняли три новых страны: Гана, Нигерия и Узбекистан. Список с десятью лучшими фильмами обнародуют 16 декабря, перечень номинантов объявят 13 января 2020 года, вручение наград состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.\r\nКак сообщали Українські Новини, украинский кинематограф впервые будет представлен на крупнейшем австрийском кинофестивале.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже, украинцы выбрали лучшего актера и лучшую короткометражку в рамках Манхэттенского фестиваля 2019.